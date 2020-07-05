Число жертв ливневых дождей на юго-западе Японии превысило 30

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Гибель по меньшей мере 16 человек была уже официально подтверждена врачами, еще 17 человек находятся в так называемом состоянии остановки сердца и легких - так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только медицинские работники, но не трудящиеся на месте спасатели. Еще 13 человек считаются пропавшими без вести.Наибольший удар выпал на префектуру Кумамото, где случился разлив сразу нескольких рек, спровоцировавший затопления обширных территорий. В этой же префектуре был затоплен дом престарелых - приехавшие на место спасатели смогли извлечь тела 14 человек. Позднее из дома престарелых смогли спасти около 50 человек - постояльцев и сотрудников учреждения.По последней информации, более 200 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться в префектурах Кумамото и Кагосима, где в отдельных районах продолжает действовать максимальный - пятый - уровень опасности, который означает непосредственную угрозу для жизни людей. По сведениям энергетической компании Kyushu Electric Power, свыше шести тысяч домов в префектуре Кумамото остались без света.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ послал в зону стихийного бедствия около десяти тысяч военнослужащих наземных Сил самообороны, которые поддерживают местные спасательные службы. Глава японского правительства также отметил, что все эвакуационные центры, где придется временно жить местным жителям, будут организованы в соответствии со всеми необходимыми мерами предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.На юго-западе западе Японии продолжаются ливневые дожди. Интенсивность выпадения осадков уменьшилась, но в некоторых областях она достигает отметки 200 мм в сутки.