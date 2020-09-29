Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 миллион человек, число инфицированных – 33 миллиона.

С начала пандемии COVID-19 на 29 сентября в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 1 миллиона 1 тысячи 390 человек, число инфицированных в мире составило 33 миллиона 321 тысячу 537 человек, излечился 231 миллион. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Накануне об этом писал портал Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям.

В число стран с 4 миллионами официально зарегистрированных случаев COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия. В США выявлено более 7 миллионов случаев заражения, скончались более 205 тысяч, вылечились почти 2,8 миллиона. В Индии зафиксировано чуть более 6 миллионов заболевших при 95 тысячах летального исхода и 5 миллионах поправившихся.

По данным Worldometer, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 миллион жителей планеты составил 129,1.