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Число заразившихся коронавирусом приближается к 300 тыс. человек

Количество заразившихся новым коронавирусом достигло в мире 292142 человек. Такие данные (по состоянию на 21 марта) обнародовала Всемирная организация здравоохранения. Число умерших составляет 12784 человека.


Больше всего инфицированных и умерших в Европейском регионе - 151293 и 7426 соответственно.

На втором месте - Западно-Тихоокеанский регион (в него входят, в том числе, Китай и Япония), здесь зарегистрировано 94787 заболевших и 3438 смертельных случаев, пишет ТАСС.

В Европе больше всего заразившихся в Италии - 53578. На втором месте Испания (24926), на третьем Германия (21463), на четвертом Франция (14459), на пятом Швейцария (6077). Далее в первой десятке Великобритания (5018), Нидерланды (3631), Австрия (3024), Бельгия (2815) и Норвегия (1926).

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Фото: РЕЙТЕР
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