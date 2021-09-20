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  2. Число заразившихся COVID-19 в России за сутки приблизилось к 20 тысячам

Число заразившихся COVID-19 в России за сутки приблизилось к 20 тысячам

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили в России 19 744 человека. Такие данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.


"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 19 744 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 465 (7,4%) без клинических проявлений", – приводят актуальные данные в сообщении.

За весь период в стране диагноз COVID-19 поставили 7 294 672 пациентам. Темп прироста сложился на уровне 0,27%.

Кроме того, за прошедшие 24 часа инфекция в России унесла жизни 778 человек. За все время в стране умерли 198 996 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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