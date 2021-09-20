Число заразившихся COVID-19 в России за сутки приблизилось к 20 тысячам

– приводят актуальные данные в сообщении.За весь период в стране диагноз COVID-19 поставили 7 294 672 пациентам. Темп прироста сложился на уровне 0,27%.Кроме того, за прошедшие 24 часа инфекция в России унесла жизни 778 человек. За все время в стране умерли 198 996 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус.