Число заразившихся COVID-19 в России за сутки приблизилось к 20 тысячам

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили в России 19 744 человека. Такие данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 19 744 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 465 (7,4%) без клинических проявлений", – приводят актуальные данные в сообщении.
За весь период в стране диагноз COVID-19 поставили 7 294 672 пациентам. Темп прироста сложился на уровне 0,27%.
Кроме того, за прошедшие 24 часа инфекция в России унесла жизни 778 человек. За все время в стране умерли 198 996 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус.