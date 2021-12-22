Число умерших после заражения штаммом "омикрон" в Великобритании достигло 14

Первый летальный исход от омикрон-штамма COVID-19 в стране был зарегистрирован 13 декабря. По словам Джиллиана Кигана, в настоящее время в медучреждениях находятся 129 человек, зараженных новым вариантом заболевания, что в 12 раз превышает показатели за минувшую неделю.В последние дни в Великобритании диагноз COVID-19 подтверждается у 80–90 тыс. пациентов в сутки. Это рекордные для страны значения с начала распространения коронавируса. Джиллиан Киган отметил, что в эти цифры попадает около 20–25% от реального числа заражений. По последней правительственной информации, примерно 60% случаев заболевания по всей стране приходится на омикрон-штамм, в Лондоне данный показатель превышает 80%.Согласно данным властей, в стране 7,8 тыс. заболевших коронавирусом находятся в медучреждениях. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 за последнюю неделю в Великобритании составило 808.