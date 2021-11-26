Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области достигло 63

Власти Кузбасса назвали общее число пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная", где 25 ноября произошел выброс метана. Согласно последней информации, в медучреждения госпитализировано 50 человек, еще 13 пострадавших получают лечение амбулаторно, пишет ТАСС.
– На 10 утра (6:00 по минскому времени) сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС 63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса, – привел актуальные данные замминистра здравоохранения Кемеровской области Виталий Херасков.
Он также отметил, что пострадавшие 11 горноспасателей, которых госпитализировали, находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Тяжелых пациентов среди них нет.
– Динамика у всех горноспасателей на утро сегодняшнего дня положительная, все они в сознании, в контакте. Опасений за их жизни у нас нет, – добавил Виталий Херасков.
Пострадавшие горноспасатели 25 ноября участвовали в поисковой операции и эвакуации горняков. По словам командира Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрия Ше, в горных выработках регистрировалась "высокая концентрация окиси углерода, который имеет свойство проникать сквозь поры, <...> даже тренированные спасатели в таких условиях чувствуют себя плохо".
Фото: пресс-служба правительства Кемеровской области / ТАСС