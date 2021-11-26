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  2. Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области достигло 63

Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области достигло 63

Власти Кузбасса назвали общее число пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная", где 25 ноября произошел выброс метана. Согласно последней информации, в медучреждения госпитализировано 50 человек, еще 13 пострадавших получают лечение амбулаторно, пишет ТАСС.


– На 10 утра (6:00 по минскому времени) сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС  63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса, – привел актуальные данные замминистра здравоохранения Кемеровской области Виталий Херасков.

Он также отметил, что пострадавшие 11 горноспасателей, которых госпитализировали, находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Тяжелых пациентов среди них нет.

– Динамика у всех горноспасателей на утро сегодняшнего дня положительная, все они в сознании, в контакте. Опасений за их жизни у нас нет, – добавил Виталий Херасков.

Пострадавшие горноспасатели 25 ноября участвовали в поисковой операции и эвакуации горняков. По словам командира Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрия Ше, в горных выработках регистрировалась "высокая концентрация окиси углерода, который имеет свойство проникать сквозь поры, <...> даже тренированные спасатели в таких условиях чувствуют себя плохо".

Фото: пресс-служба правительства Кемеровской области / ТАСС
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