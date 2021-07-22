Число погибших в результате наводнений в китайской Хэнани достигло 33

До этого сообщалось о 25 жертвах стихии в населенном пункте Чжэнчжоу, который является административным центром провинции, и четырех погибших в городе Гунъи.– поделились актуальными данными местные власти.Кроме того, как минимум 215 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий повреждены, материальный ущерб составил более 12,2 млрд юаней (примерно 188,9 млн долларов).