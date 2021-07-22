Из-за наводнений, обрушившихся на китайскую центральную провинцию Хэнань, погибли 33 человека. Власти эвакуировали из пострадавшего района свыше 256 тыс. граждан. В зоне бедствия в данный момент остаются по меньшей мере 3 млн человек, информирует ТАСС.
До этого сообщалось о 25 жертвах стихии в населенном пункте Чжэнчжоу, который является административным центром провинции, и четырех погибших в городе Гунъи.
– Начиная с 16 июля в зоне бедствия из-за наводнений оказались 3,004 млн жителей, 33 человека погибли, восемь пропали без вести... 256 тыс. человек переселены в безопасные районы, – поделились актуальными данными местные власти.
Кроме того, как минимум 215 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий повреждены, материальный ущерб составил более 12,2 млрд юаней (примерно 188,9 млн долларов).
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Число погибших в результате наводнений в китайской Хэнани достигло 33
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