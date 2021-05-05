Количество жертв наводнений в Афганистане достигло 34. Отмечается, что еще четыре человека пострадали и 14 пропали без вести, информирует ТАСС.
До этого телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти заявлял, что из-за наводнений, вызванных проливным дождем, в провинции Герат погибли 13 граждан.
Паводки привели к жертвам и иным последствиям, согласно информации канала 1TV, в северо-восточных провинциях Бадахшан, Баглан, северо-западном регионе Герат, а также в провинциях Гор, Дайкунди и Бамиан в центральной части Афганистана.
Ранее правительство Афганистана сообщало о возможных дождях и наводнениях в некоторых провинциях республики.
Фото: pixabay.com
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Число погибших в результате наводнений в Афганистане выросло до 34
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