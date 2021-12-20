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  2. Число погибших при взрыве бензовоза в Гаити достигло 90

Число погибших при взрыве бензовоза в Гаити достигло 90

Число жертв взрыва автоцистерны с топливом в населенном пункте Кап-Аитьен на севере Гаити увеличилось до 90, пишет ТАСС.


Новыми данными поделился представитель местных властей, на которого ссылается агентство France-Presse.

Ранее сообщалось о 75 погибших в результате взрыва. По данным агентства, состояние некоторых пострадавших в настоящее время оценивается как тяжелое.

По предварительной информации, автоцистерна перевернулась на дороге около полуночи по местному времени (примерно в 08:00 по минскому времени) 14 декабря. Прохожие воспользовались данной возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. После этого прогремел взрыв, который привел к человеческим жертвам и материальному ущербу.
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Фото: РЕЙТЕР
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