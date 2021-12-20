Число погибших при взрыве бензовоза в Гаити достигло 90

Новыми данными поделился представитель местных властей, на которого ссылается агентство France-Presse.Ранее сообщалось о 75 погибших в результате взрыва. По данным агентства, состояние некоторых пострадавших в настоящее время оценивается как тяжелое.По предварительной информации, автоцистерна перевернулась на дороге около полуночи по местному времени (примерно в 08:00 по минскому времени) 14 декабря. Прохожие воспользовались данной возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. После этого прогремел взрыв, который привел к человеческим жертвам и материальному ущербу.