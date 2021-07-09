Число погибших в результате пожара, произошедшего на заводе по производству сока в городе Нараянгандж в Бангладеш, увеличилось до 53. Об этом информирует газета The Bangladesh Observer. Ранее агентство France-Presse сообщало о 43 погибших.
– Это, возможно, не конечная цифра – в завалах могут быть еще тела, – цитирует газета представителя пожарной службы и гражданской обороны округа Нараянгандж Абдуллу аль-Арефина.
По его словам, пожар в семиэтажном здании завода случился в четверг, 8 июля. Благодаря усилиям пожарных к утру пятницы огонь ослаб, но сейчас снова разгорелся.
Спасательная операция продолжается.
Пострадавшие госпитализированы. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Предполагаемая причина пожара – сварочные работы.
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Число погибших при пожаре на заводе в Бангладеш увеличилось до 53
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