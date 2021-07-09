Число погибших при пожаре на заводе в Бангладеш увеличилось до 53

, – цитирует газета представителя пожарной службы и гражданской обороны округа Нараянгандж Абдуллу аль-Арефина.По его словам, пожар в семиэтажном здании завода случился в четверг, 8 июля. Благодаря усилиям пожарных к утру пятницы огонь ослаб, но сейчас снова разгорелся.Спасательная операция продолжается.Пострадавшие госпитализированы. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Предполагаемая причина пожара – сварочные работы.