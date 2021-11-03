Число погибших при обрушении 21-этажного здания в Нигерии достигло 22

Ранее сообщалось о 20 жертвах.Согласно данным южноафриканского телеканала eNCA, еще два тела были обнаружены в течение нынешнего дня. С момента обрушения спасателям удалось найти под завалами девять живых людей, все они находятся в медучреждении. Однако, уточняет телеканал, под рухнувшими конструкциями еще могут быть люди. Около обломков здания уже третий день находятся родственники тех, кого считают пропавшими без вести. Поисковые и спасательные работы продолжаются.Накануне губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу сообщил, что отстранил от должности главу регионального агентства по регулированию строительства и распорядился провести расследование.В Лагосе 2 ноября из-за оползней, вызванных сильными дождями, рухнули еще два малоэтажных здания. В результате инцидентов никто не погиб.