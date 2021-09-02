Число погибших при наводнениях в Турции достигло 82

По меньшей мере 82 человека стали жертвами наводнения, вызванного сильными дождями на севере Турции. Актуальными данными поделилось правительственное управление по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.
– В результате наводнений погибли 82 наших гражданина (71 человек – в городе Кастамону, 10 человек – в Синопе и один человек – в Бартыне), – уточнили в ведомстве.
Ранее правительство Турции сообщало о 77 погибших.
Глава республики Тайип Эрдоган 13 августа объявил пострадавшие от наводнений районы зонами стихийного бедствия. В настоящий момент в провинциях ведутся поисково-спасательные работы, в которых участвуют не менее 4,6 тыс. человек. Также Тайип Эрдоган уточнил, что в операции задействовали по меньшей мере 1 тыс. единиц техники.
Напомним, что 11 августа сильные дожди привели к наводнениям и селям в ряде северных провинций страны. Нанесен ущерб строениям, автомобилям и инфраструктуре.