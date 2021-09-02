Число погибших при наводнениях в Турции достигло 82

– уточнили в ведомстве.Ранее правительство Турции сообщало о 77 погибших.Глава республики Тайип Эрдоган 13 августа объявил пострадавшие от наводнений районы зонами стихийного бедствия. В настоящий момент в провинциях ведутся поисково-спасательные работы, в которых участвуют не менее 4,6 тыс. человек. Также Тайип Эрдоган уточнил, что в операции задействовали по меньшей мере 1 тыс. единиц техники.Напомним, что 11 августа сильные дожди привели к наводнениям и селям в ряде северных провинций страны. Нанесен ущерб строениям, автомобилям и инфраструктуре.