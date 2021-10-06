Число погибших при крушении маломерного судна в Белом море выросло до двух

Число жертв крушения маломерного судна "Фаворит" в Белом море выросло до двух человек. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
– На берегу обнаружено тело мужчины с судна "Фаворит". Его волной прибило к берегу. Пока что известно о двух погибших. Что случилось с остальными, неясно, – рассказал собеседник.
По его словам, шансы найти выживших практически сводятся к нулю.
– На море сохраняются сильный шторм и ветер, – добавили в службе.
В пресс-службе МЧС РФ подтвердили гибель второго человека.
Напомним, днем 5 октября с частного судна "Фаворит" в Белом море, к востоку от Кандалакшского залива, поступил сигнал бедствия. В результате шторма судно частично ушло под воду.
Архивное фото ТАСС