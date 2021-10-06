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  2. Число погибших при крушении маломерного судна в Белом море выросло до двух

Число погибших при крушении маломерного судна в Белом море выросло до двух

Число жертв крушения маломерного судна "Фаворит" в Белом море выросло до двух человек. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. 


– На берегу обнаружено тело мужчины с судна "Фаворит". Его волной прибило к берегу. Пока что известно о двух погибших. Что случилось с остальными, неясно, – рассказал собеседник.  

По его словам, шансы найти выживших практически сводятся к нулю. 

– На море сохраняются сильный шторм и ветер, – добавили в службе. 

В пресс-службе МЧС РФ подтвердили гибель второго человека. 

Напомним, днем 5 октября с частного судна "Фаворит" в Белом море, к востоку от Кандалакшского залива, поступил сигнал бедствия. В результате шторма судно частично ушло под воду. 

Архивное фото ТАСС
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