Число погибших от взрывов на складе боеприпасов в Казахстане возросло до девяти

В результате взрывов, прогремевших на складе боеприпасов в Казахстане, погибли как минимум девять человек. Судьба еще четырех граждан до сих пор неизвестна, передает РИА Новости.
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До этого министерство обороны сообщало, что жертвами трагедии стали пять человек.
"В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибли 9 человек, в том числе сотрудники МЧС, воинской части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личности погибших устанавливаются. Данные о без вести пропавших выясняются", –уточнили информацию в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.