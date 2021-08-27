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  2. Число погибших от взрывов на складе боеприпасов в Казахстане возросло до девяти

Число погибших от взрывов на складе боеприпасов в Казахстане возросло до девяти

В результате взрывов, прогремевших на складе боеприпасов в Казахстане, погибли как минимум девять человек. Судьба еще четырех граждан до сих пор неизвестна, передает РИА Новости.

Скриншот видео Reuters

До этого министерство обороны сообщало, что жертвами трагедии стали пять человек.

"В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибли 9 человек, в том числе сотрудники МЧС, воинской части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личности погибших устанавливаются. Данные о без вести пропавших выясняются", –уточнили информацию в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
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