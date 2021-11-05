Число погибших из-за оползня на юго-западе Колумбии возросло до 17

Количество жертв схождения оползня в районе муниципалитета Мальяма на юго-западе Колумбии увеличилось до 17. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию местного Национального центра по управлению рисками катастроф.
"Движение пластов земли привело к гибели 17 человек, восемь получили ранения, семерых из них уже выписали из больниц. Информации о пропавших без вести нет", – сказано в сообщении ведомства в Twitter.
Два здания разрушены, еще три находятся под угрозой обрушения. В среду сообщалось о 14 погибших и как минимум 20 пропавших без вести.
Власти организовали доставку помощи в район бедствия.
Фото из Twitter-аккаунта Национального центра по управлению рисками катастроф