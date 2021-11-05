Число погибших из-за оползня на юго-западе Колумбии возросло до 17

– сказано в сообщении ведомства в Twitter.Два здания разрушены, еще три находятся под угрозой обрушения. В среду сообщалось о 14 погибших и как минимум 20 пропавших без вести.Власти организовали доставку помощи в район бедствия.Фото из Twitter-аккаунта Национального центра по управлению рисками катастроф