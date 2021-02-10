В Минской области возрастает число многодетных семей. В прошедшем году их было 18 066, а по состоянию на 10 февраля 2021 года уже насчитывалось 19 58, передает БЕЛТА.
– В Минской области ежегодно регистрируется прирост многодетных семей. Если в 2010 году в регионе насчитывалось 9316 семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, то в 2015 их было уже 13 180. Если говорить о последних цифрах, то тоже наблюдается положительная динамика: с 1 января 2020 года по 10 февраля 2021-го в регионе появилась 1521 новая многодетная семья, – сообщила главный специалист отдела государственной поддержки семьи комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Илона Королева.
Согласно информации главного специалиста, многие многодетные семьи воспитывают троих несовершеннолетних детей – 15 810, четверых – 2766, пятерых – 734. А две семьи из Солигорска и одна из Несвижа имеют 11 детей.
Самые многодетные районы в области - Минский, Борисовский, Солигорский и Молодечненский, а наименьшее число семей с тремя и более детьми находятся в Клецком, Мядельском и Стародорожском районах.
Фото: pixabay.com
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Число многодетных семей в Минской области превысило 19 тысяч
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