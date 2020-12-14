Число благородных оленей в белорусских лесах выросло за последние 10 лет в шесть раз

На прошлой неделе в Кобринский опытный лесхоз привезли 25 благородных оленей. Их поселили во временный вольер площадью в 11 гектаров с водоемом. Егеря будут присматривать за животными с помощью фотоловушек, подкармливать картофелем, сахарной свеклой, сеном, овсом, ячменем. Следующим летом стадо с приплодом выпустят на вольные хлеба. В этом году у кобринского лесхоза уже было 37 благородных «выпускников». До того как район попал под госпрограмму «Белорусский лес 2016–2020», в местных лесах дикое животное не обитало.
Фото носит иллюстративный характер
По словам инженера по охотничьему хозяйству Кобринского опытного лесхоза Дмитрия Панасюка, «выпускники» в местных лесах адаптировались, чувствуют себя хорошо, к стаду даже прибился взрослый самец из дикой природы – егеря распознали его по массивным ветвистым рогам. Живут олени гаремами -- несколько самцов, один из которых – вожак, остальные самочки, в стаде «выпускников» уже шесть оленят. Благородный олень – желанный трофей для охотников, привлекает туристов из России, Западной Европы. Правда, пока популяция не станет достаточно большой, охота на оленя в кобринских лесах будет под запретом.
Впрочем, это не единственный лесхоз, где расселяют благородное животное. По словам начальника отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александра Козореза, число благородных оленей в белорусских лесах за последние 10 лет выросло в шесть раз:
– В 2000 годах обитали около 4,5 тысячи особей, сегодня более 30 тысяч. Только в этом году по 30–40 особей закупали у белорусских фермеров, в Литве Столбцовский и Смолевичский лесхозы, Шумилинский, Щучинский, Петриковский, Климовичский. Это, пожалуй, один из самых ярких примеров того, как по госпрограмме развития охотничьего хозяйства удалось восстановить исчезающий дикий вид.
Единственный минус такого расселения в том, что величественное животное за время адаптации привыкает к человеческим рукам. Кобринские сельчане не раз видели тех самых «выпускников» у своих хат, некоторые даже позировали для фото. В Любанском районе, где тоже несколько лет кряду расселяют благородное животное, сельчане из прилегающих к лесу деревень (это Калиновка, Гуляево, Дворище) жаловались на набеги парнокопытных на их огороды. Приходилось спешно ставить заборы. В лесхозах говорят, два-три года – и олени становятся дикими, волки в лесах дремать не дают.
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Число благородных оленей в белорусских лесах выросло за последние 10 лет в шесть раз
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ