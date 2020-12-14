Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Число благородных оленей в белорусских лесах выросло за последние 10 лет в шесть раз

Число благородных оленей в белорусских лесах выросло за последние 10 лет в шесть раз

На прошлой неделе в Кобринский опытный лесхоз привезли 25 благородных оленей. Их поселили во временный вольер площадью в 11 гектаров с водоемом. Егеря будут присматривать за животными с помощью фотоловушек, подкармливать картофелем, сахарной свеклой, сеном, овсом, ячменем. Следующим летом стадо с приплодом выпустят на вольные хлеба. В этом году у кобринского лесхоза уже было 37 благородных «выпускников». До того как район попал под госпрограмму «Белорусский лес 2016–2020», в местных лесах дикое животное не обитало.

Фото носит иллюстративный характер

По словам инженера по охотничьему хозяйству Кобринского опытного лесхоза Дмитрия Панасюка, «выпускники» в местных лесах адаптировались, чувствуют себя хорошо, к стаду даже прибился взрослый самец из дикой природы – егеря распознали его по массивным ветвистым рогам. Живут олени гаремами -- несколько самцов, один из которых – вожак, остальные самочки, в стаде «выпускников» уже шесть оленят.  Благородный олень – желанный трофей для охотников, привлекает туристов из России, Западной Европы. Правда, пока популяция не станет достаточно большой, охота на оленя в кобринских лесах будет под запретом.

Впрочем, это не единственный лесхоз, где расселяют благородное животное. По словам начальника отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александра Козореза, число благородных оленей в белорусских лесах за последние 10 лет выросло в шесть раз:

 В 2000 годах обитали около 4,5 тысячи особей, сегодня более 30 тысяч. Только в этом году по 30–40 особей закупали у белорусских фермеров, в Литве Столбцовский и Смолевичский лесхозы, Шумилинский, Щучинский, Петриковский, Климовичский. Это, пожалуй, один из самых ярких примеров того, как по госпрограмме развития охотничьего хозяйства удалось восстановить исчезающий дикий вид.

Единственный минус такого расселения в том, что величественное животное за время адаптации привыкает к человеческим рукам. Кобринские сельчане не раз видели тех самых «выпускников» у своих хат, некоторые даже позировали для фото. В Любанском районе, где тоже несколько лет кряду расселяют благородное животное, сельчане из прилегающих к лесу деревень (это Калиновка, Гуляево, Дворище) жаловались на набеги парнокопытных на их огороды. Приходилось спешно ставить заборы. В лесхозах говорят, два-три года – и олени становятся дикими, волки в лесах дремать не дают.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Вход и выход на станцию метро «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости открыты
Союзные парламентарии обсудили внешнеполитическую деятельность
Вход на станцию метро «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости временно закрыт
По итогам года экспорт сельскохозяйственной продукции ожидается на уровне 5,7 миллиарда долларов
В Минске и Минской области заработал единый колл-центр по водоснабжению
БУТБ проведет первые специализированные экспортные торги для китайского рынка 15 декабря
«Барселона» – ПСЖ, «Атлетико» – «Челси» и еще шесть пар. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
В Чериковском районе под лед провалились двое подростков, одного из них спасти не удалось
"Гомельтранснефть Дружба" провела плановый ремонт объектов на магистрали Мозырь – Брест
Парикмахер рассказала, какие маски для волос стоит использовать зимой
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Западная откровенность
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1853 пациента с COVID-19, выписан 1321 человек
Мир за выходные: новый союз штатов внутри США, марши во Франции и очередной конфликт в Нагорном Карабахе
Субботин позитивно оценивает деятельность интеграционных структур в Витебской области
Девочку, которую полгода держали в шкафу на Урале, выписали из больницы
Беларусь и Египет намерены содействовать росту туристических потоков между двумя странами
Протрезвел и удивился: в Дубровно будут судить программиста банка
Биржа: доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Число благородных оленей в белорусских лесах выросло за последние 10 лет в шесть раз
Пиневич: наша страна вышла на пик пневмоний и продержится на нем минимум полтора месяца
"Белпочта" повысит тариф на отправку писем
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Жемайтия. Гомер. Тугие паруса
Главная новогодняя елка Бреста будет натуральной и откроют ее 18 декабря
Субботин: белорусский АПК работает стабильно несмотря на все негативные факторы
Стала известна дата презентации смартфона Vivo X60
В Светлогорске пьяный бесправник врезался в припаркованный микроавтобус, пострадал его пассажир
В Армении объявят трехдневный траур по погибшим в Карабахе
Кристина Асмус кардинально сменила образ и ошеломила поклонников
Деды Морозы из Австралии, Финляндии и Китая: чем в этом году порадуют на главной елке страны
Кастинг в новую труппу Купаловского театра продолжается
Макей и Мезенцев обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия
Нужно ли в холода переходить на зимние щетки стеклоочистителя?
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Недалекое будущее
Житель Малориты угрожал медработникам пневматическим пистолетом
Беларусь готова продолжать оздоровление и лечение китайских детей после улучшения эпидемиологической ситуации
Фильм "Серебряные коньки" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
Беларусь может наладить производство собственной вакцины от коронавируса
Беларусь и Венесуэла детально обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области строительства
В Минске при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина
Снопков: финансово-кредитное сотрудничество Беларуси и Китая выходит на новый уровень
Ветеринарный врач рассказал, чем опасно ожирение для домашних питомцев
На вторник объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана
Беларусь предлагает без промедления запустить важные для поддержки проекты при реализации второго этапа строительства "Великого камня"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Недобизнесмены
В Светлогорском районе легковушка зависла между паромом и берегом
Беларусь рассчитывает на активизацию торгово-экономического сотрудничества с Китаем
Прощание с Валентином Гафтом пройдет 15 декабря в "Современнике"
Авторы
СКАНИРУЙТЕ