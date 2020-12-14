Число благородных оленей в белорусских лесах выросло за последние 10 лет в шесть раз

Фото носит иллюстративный характер

По словам инженера по охотничьему хозяйству Кобринского опытного лесхоза Дмитрия Панасюка, «выпускники» в местных лесах адаптировались, чувствуют себя хорошо, к стаду даже прибился взрослый самец из дикой природы – егеря распознали его по массивным ветвистым рогам. Живут олени гаремами -- несколько самцов, один из которых – вожак, остальные самочки, в стаде «выпускников» уже шесть оленят. Благородный олень – желанный трофей для охотников, привлекает туристов из России, Западной Европы. Правда, пока популяция не станет достаточно большой, охота на оленя в кобринских лесах будет под запретом.Впрочем, это не единственный лесхоз, где расселяют благородное животное. По словам, число благородных оленей в белорусских лесах за последние 10 лет выросло в шесть раз:Единственный минус такого расселения в том, что величественное животное за время адаптации привыкает к человеческим рукам. Кобринские сельчане не раз видели тех самых «выпускников» у своих хат, некоторые даже позировали для фото. В Любанском районе, где тоже несколько лет кряду расселяют благородное животное, сельчане из прилегающих к лесу деревень (это Калиновка, Гуляево, Дворище) жаловались на набеги парнокопытных на их огороды. Приходилось спешно ставить заборы. В лесхозах говорят, два-три года – и олени становятся дикими, волки в лесах дремать не дают.