Четыре человека получили серьезные травмы в результате взрыва у жилого дома в Швеции

Актуальные данные предоставили шведские правоохранители.По информации представителей Сальгренского госпиталя, среди тяжело пострадавших при взрыве – три женщины в возрасте 60, 70 и 80 лет и 50-летний мужчина.Представитель стражей порядка Томас Фуксборг уточнил, что правоохранители на данный момент не верят в то, что взрыв прогремел из-за "естественных причин".Вместе с тем инцидент произошел во дворе, а дом не подключен к газораспределительным сетям.В доме, как уточняется, проживают стражи порядка. Но, по оценке правоохранительных органов, в настоящий момент рано говорить, связано происшествие с конфликтом между криминальными группировками или покушением на жизнь полицейских.подчеркнул Фуксборг.