Четыре человека получили серьезные травмы в результате взрыва у жилого дома в Швеции

В результате взрыва возле жилого дома в центре Гётеборга четыре человека получили серьезные травмы. В общей сложности госпитализированы 16 граждан в возрасте от 10 до 80 лет. Как минимум сто людей эвакуировали, передает ТАСС.
Актуальные данные предоставили шведские правоохранители.
По информации представителей Сальгренского госпиталя, среди тяжело пострадавших при взрыве – три женщины в возрасте 60, 70 и 80 лет и 50-летний мужчина.
Представитель стражей порядка Томас Фуксборг уточнил, что правоохранители на данный момент не верят в то, что взрыв прогремел из-за "естественных причин".
Вместе с тем инцидент произошел во дворе, а дом не подключен к газораспределительным сетям.
В доме, как уточняется, проживают стражи порядка. Но, по оценке правоохранительных органов, в настоящий момент рано говорить, связано происшествие с конфликтом между криминальными группировками или покушением на жизнь полицейских.
– Насколько мне известно, в любом случае никто из живущих здесь не угрожает им, – подчеркнул Фуксборг.