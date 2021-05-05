Червяков: запуск нового инвестиционного цикла – это задача национального масштаба

В нем мы выделили три ключевых блока.По словам Александра Червякова, первый блок касается решений, которые можно оперативно принять на уровне Правительства и местных органов управления. Они должны сократить по времени сам инвестиционный, в том числе строительный цикл.Второй блок, по словам министра – институциональный. Он более сложный по подготовке и более длительный по времени. В этой работе задействованы практически все участники инвестиционной деятельности и, конечно, депутаты. Суть – в создании привлекательных и понятных условий для вложения в нашу экономику, обеспечение гарантий инвесторам. Здесь рассматривается ряд вопросов, которые снижают издержки для инвестора в виде фискального вычета на машины и оборудование, на здания и сооружения.Мы хотим закрепить особый правовой режим специальных инвестиционных договоров с возможностью гарантированной госзакупки. И многие другие идеи. На это нам потребуется до двух лет с выходом на соответствующие законопроекты.Александр Червяков отметил, что третий блок касается расширения источников финансирования инвестиционной деятельности, формирования сегмента «длинных денег» в экономике. По его словам, здесь работа направлена на расширение линейки доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к долгосрочным и недорогим ресурсам на инвестиционные цели.Полную версию интервью министра экономики Александра Червякова читайте в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.