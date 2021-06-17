Сложившаяся сегодня ситуация – это вызов для новых возможностей. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на встрече с временным поверенным в делах посольства Сербии в Беларуси Александром Цреваром, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.
Фото: архив БЕЛТА
Стороны обсудили тему торгово-экономических отношений и перспектив дальнейшего долгосрочного сотрудничества.
"Республика Сербия – это ключевой партнер Беларуси на Балканском полуострове. У нас уже есть точки соприкосновения, которые необходимо масштабировать. Например, в сфере торгового сотрудничества, инвестиций и социальной сферы. Беларуси есть что предложить инвестору. Действует рабочее привлекательное законодательство, созданы специальные преференциальные режимы, СЭЗы, парк "Великий камень" и многое другое. Нам важны те бизнесы, которые готовы вкладывать в нашу страну. Мы всегда приветствуем и помогаем таким инвесторам. И сложившаяся сегодня ситуация – это вызов для новых возможностей, когда, с одной стороны, возникающие ограничения становятся импульсом для более активной диверсификации рынков, импортозамещения, поиска новых партнеров", – отметил Александр Червяков.
В ходе беседы обсуждались вопросы увеличения товарооборота между странами, создания совместных предприятий, производственной кооперации и другие.
Особое место в разговоре было уделено перспективным отраслям взаимодействия: ИТ-сектор, агропромышленный комплекс, транспорт, деревообработка, пищевая промышленность и так далее.
Встреча прошла в конструктивном, уважительном ключе и продемонстрировала готовность сторон к дальнейшему сотрудничеству.
Фото: БЕЛТА
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Червяков: сложившаяся сегодня ситуация – это вызов для новых возможностей
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