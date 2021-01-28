Червяков: «Одно из ключевых направлений – развитие регионов»

Сегодня Гомельщина – это динамично развивающийся регион, в котором формируются 10% ВВП страны, это третье место после Минска и Минской области. Участница первого Всебелорусского народного собрания, а теперь и шестого,вспоминает, какая была ситуация четверть века назад:За прошедшую пятилетку объем промышленного производства в регионе, которое формирует 40% валового продукта, вырос на 5,5%. Это результат работы более чем 220 крупных и средних, а также более тысячи малых предприятий, которые составляют пятую часть индустриального потенциала страны. Всего в экономику области за 2016–2020 годы вложено более 20 миллиардов рублей инвестиций из 57 стран и Беларуси. В регионе успешно работает свыше трехсот предприятий с иностранным капиталом, практически во всех сферах экономики – от металлообработки до медицинских услуг.Только богатая страна может позволить себе вкладывать серьезные средства в спорт, уверенСобственное жилье – один из главных составляющих факторов жизни каждого человека. С 2016 года в области введено в эксплуатацию 2 миллиона 400 тысяч квадратных метров жилья. Еще больше планируют построить до 2025-го. Причем отдельное внимание уделят строительству индивидуальных домов. Однако реализация этих планов будет невозможна без эффективной работы экономики.О новых проектах рассказалИменно регионы обладают потенциалом, именно они должны стать главным мотором экономики. Запланировано, что в городах и районах с численностью населения 80 000 человек и более появятся индустриальные площадки и будет создана инфраструктура по принципу последней мили для организации двух-трех новых предприятий и производств, не имеющих аналогов в республике. В каждом районе предполагается создание одного-двух предприятий и производств, в том числе при участии субъектов малого и среднего бизнеса. Более того, в малых и средних городах, сельских регионах акцент будет сделан на углублении использования местных ресурсов и наличии компетенций, привлечении инвестиций в новые производства, подытожил собрание