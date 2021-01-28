Червяков: «Одно из ключевых направлений – развитие регионов»

Сегодня в Гомельском общественно-культурном центре состоялось областное собрание делегатов VI Всебелорусского народного собрания, на котором обсудили экономические и социальные планы до 2025 года. На нем присутствовали также первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков, первый вице-премьер Николай Снопков, заместитель Премьер-министра Юрий Назаров, руководители министерств и крупных предприятий, представители законодательной и исполнительной ветвей власти, трудовых коллективов.
Сегодня Гомельщина – это динамично развивающийся регион, в котором формируются 10% ВВП страны, это третье место после Минска и Минской области. Участница первого Всебелорусского народного собрания, а теперь и шестого, глава свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» Антонина Ежова вспоминает, какая была ситуация четверть века назад:
– Тогда стояли задачи выжить. Трудоустроить максимальное количество людей. За годы существования СЭЗ создано более 10 тысяч рабочих мест. Сегодня количество переросло в качество, мы говорим о высококвалифицированных рабочих местах. Если обратиться к показателям, за последнюю пятилетку приток инвестиций увеличился в 2 раза, экспорт на предприятиях, входящих в СЭЗ, – в 1,7 раз. В 2021 году мы будем сдавать в эксплуатацию технопарк, там уже есть шесть резидентов.
За прошедшую пятилетку объем промышленного производства в регионе, которое формирует 40% валового продукта, вырос на 5,5%. Это результат работы более чем 220 крупных и средних, а также более тысячи малых предприятий, которые составляют пятую часть индустриального потенциала страны. Всего в экономику области за 2016–2020 годы вложено более 20 миллиардов рублей инвестиций из 57 стран и Беларуси. В регионе успешно работает свыше трехсот предприятий с иностранным капиталом, практически во всех сферах экономики – от металлообработки до медицинских услуг.
Только богатая страна может позволить себе вкладывать серьезные средства в спорт, уверен начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский:
– Сегодня каждый четвертый житель области вовлечен в занятие спортом. Это невозможно без хорошей материальной базы. А она создается каждый год. 2018-й – современный бассейн в Ветке. 2019-й – футбольный манеж и лыжероллерная трасса в Гомеле. В планах – строительство ледовых площадок в Жлобине и Светлогорске, ввод в эксплуатацию ФОКа в Мозыре, и еще десятки более мелких проектов в разных районах.
Собственное жилье – один из главных составляющих факторов жизни каждого человека. С 2016 года в области введено в эксплуатацию 2 миллиона 400 тысяч квадратных метров жилья. Еще больше планируют построить до 2025-го. Причем отдельное внимание уделят строительству индивидуальных домов. Однако реализация этих планов будет невозможна без эффективной работы экономики.
О новых проектах рассказал заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко:
– Будет продолжена работа по привлечению иностранных инвестиций. Например, предприятие «Алкопак» собирается открыть производство изделий медицинского назначения. Компания «Поликап» планирует выпускать одноразовую посуду из формованной целлюлозы. ООО «Мозырский лесозавод» реализует проект по строительству деревоперерабатывающего завода. Одна из важнейших черт новых производств – ориентация на экспорт. За пятилетку экспорт товаров вырос в стоимостном выражении почти на 20%, наши товары поставляются в 90 стран – это хорошая база для дальнейшего развития.
Именно регионы обладают потенциалом, именно они должны стать главным мотором экономики. Запланировано, что в городах и районах с численностью населения 80 000 человек и более появятся индустриальные площадки и будет создана инфраструктура по принципу последней мили для организации двух-трех новых предприятий и производств, не имеющих аналогов в республике. В каждом районе предполагается создание одного-двух предприятий и производств, в том числе при участии субъектов малого и среднего бизнеса. Более того, в малых и средних городах, сельских регионах акцент будет сделан на углублении использования местных ресурсов и наличии компетенций, привлечении инвестиций в новые производства, подытожил собрание министр экономики Александр Червяков:
– Одно из ключевых направлений – развитие регионов. Здесь формируется практически вся экономика, рабочие места. И от того, какие условия мы создадим в регионах, будет зависеть наше будущее. Поэтому на этом сделан акцент в программе социально-экономического развития. В Гомельской области в числе основных направлений для дальнейшего совершенствования – сельское хозяйство, машиностроение, IT-сфера. Серьезное развитие получит частный бизнес. Его необходимо вовлекать в работу с крупными предприятиями, создавать кластеры, работать в направлении импортозамещения.
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Червяков: «Одно из ключевых направлений – развитие регионов»
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ