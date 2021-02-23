В Беларуси в развитии экономики упор будет сделан на максимальном задействовании имеющихся ресурсов. Об этом заявил журналистам министр экономики Александр Червяков перед началом заседания Совета Министров, где будут рассматриваться итоги социально-экономического развития страны за 2020 год.
– В первую очередь мы будем делать упор на максимальном задействовании наших ресурсов. Речь идет и о потенциале наших отраслей. Иногда мы говорим о том, что мы имеем низкую производительность труда, что мы недомодернизировались. С одной стороны, это недостаток, а с другой – это наш резерв, который мы можем дальше развивать и в первую очередь на новой технологической базе, на цифровой основе.
Александр Червяков отметил, что это дает другой уровень традиционным технологиям и выход на более высокую ступеньку по производительности труда. При этом продукция становится конкурентоспособной.
– Поэтому первое – это модернизация традиционных отраслей. Второе направление связано с максимальным использованием местных сырьевых ресурсов. Это деревообработка, это вопросы переработки льна, торфа, кожи и так далее. Ресурсы есть. Главное, научиться ими правильно пользоваться, –резюмировал министр экономики.
Фото: БЕЛТА
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Червяков о развитии экономики: упор будем делать на максимальном задействовании имеющихся ресурсов
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