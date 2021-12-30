Червяков: матрица приоритетных задач для регионов дает четкие ориентиры их дальнейшего развития

Руководитель министерства напомнил, что подписанный в начале декабря главой государства указ о важнейших параметрах развития страны на 2022 год охватывает качественные компоненты ВВП - экспорт, инвестиции, доходы. Поэтому в своем выступлении Александр Червяков обозначил алгоритм достижения прогнозных показателей через призму региональных задач, направленных в конечном итоге на сокращение разрыва в уровне и качестве жизни населения., - отметил глава экономического ведомства.Говоря о следующей задаче - росте всех компонентов доходов населения, министр экономики пояснил, что для регионов вопрос развернут через темпы роста номинальной начисленной зарплаты., - подчеркнул Александр Червяков.Естественно, рост доходов напрямую зависит от результатов работы организаций. По словам министра, по Минску отмечаются положительные тенденции: рентабельность продаж выше, чем в целом по экономике страны, доли нерентабельных организаций и просроченных долгов одни из самых низких среди регионов, долговая нагрузка также ниже страновой.При этом Александр Червяков обратил внимание на ситуацию с убыточными организациями:По мнению министра, важным резервом роста эффективности является импортозамещение. Минскому горисполкому необходимо выйти на $1,7 млрд импортозамещающей продукции.Следующая задача, обозначенная Александром Червяковым, - наращивание экспорта, усиление наших позиций на традиционных рынках и освоение перспективных.- рассказал руководитель министерства.Александр Червяков сделал акцент еще на одном показателе эффективности для руководителей регионов - росте собственных доходов местных бюджетов.- пояснил министр экономики.Завершая свой доклад, руководитель министерства подчеркнул важность исполнения задачи, стоящей перед всеми регионами, по цифровизации.- резюмировал Александр Червяков.