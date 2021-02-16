В Полоцке из-за черного снега в Боровухе-3 остановили работу котлов на щепе

Проверка «минусами»

Евгений Бобык, главный инженер предприятия котельных и тепловых сетей.

Верхушка айсберга

Уже на подъезде к Боровухе-3 замечаешь, что бывший военный городок со всех сторон обрамлен лесом. Стоит выйти из подъезда — и ты словно на курорте. Но на улице Вологина мой восторг сейчас вряд ли поддержат. Люди вынуждены жить с плотно закрытыми окнами, не могут сушить белье на балконах, да и вообще опасаются дышать полной грудью. Причина в работе местной кочегарки, точнее, двух ее котлах от «Белкотломаш», которые не справляются в сильные морозы с повышенной нагрузкой.уточняет:Евгений Константинович знакомит с предысторией черного снега. Оказывается, новые котлы на два и три мегаватта поставили в котельной «Боровуха-3» во время ее реконструкции в 2019 году. К слову, именно в Полоцке впервые их дополнили специальной газоочистной установкой. Пусконаладочные работы провел генподрядчик — ОАО «Теплоэнергетик, г. Витебск». Гарантия на оборудование пять лет, рассказывает Евгений Полубинский:Проблем с этим оборудованием раньше не было, продолжает начальник котельных:Ситуация неприятная и непростая. Специалисты, которые монтировали котлы, все еще выясняют причину сбоев. Проводят контрольные замеры, диагностируют пульт управления, пытаются выстроить правильное соотношение воздуха к подаче топлива… Коммунальщики тоже не остались в стороне — отправили щепу на лабораторный анализ в Минск, чтобы получить заключение о соответствии используемого ими природного топлива необходимым техусловиям.Пока налаживают работу котлов на щепе, в экстренном режиме «Боровуху-3» перевели на газ. Для экономики предприятия это незапланированные чувствительные расходы. Для микрорайона — возможность не мерзнуть в холода. Люди в любом случае в приоритете.Черный снег во дворах улицы Вологина — лишь верхушка айсберга, говоритЭкологи одними из первых побывали в Боровухе-3, выслушав от людей самые разные версии случившегося. Кто-то убежден, что щепу, чтобы лучше горела, специально поливают чем-то химическим, едким — конечно же, это не так. Кто-то предлагал отодвинуть альтернативные источники топлива на задний план в пользу газа. На самом деле, рассуждает со знанием вопроса Владимир Куксенок, топить щепой и выгодно, и экологично:Жители микрорайона в основном это понимают, как и то, что технические сбои возможны в любой работе. Главное, вовремя их устранить, тем более когда от этого зависят здоровье, комфорт населения. Даже после того как оборудование в Боровухе-3 будет заново настроено, котельная в этом году останется на контроле, уточняет специалист. И в целом экологи Витебской области будут наблюдать за работой всех котельных, работающих на щепе.