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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

В Полоцке из-за черного снега в Боровухе-3 остановили работу котлов на щепе

Черным по белому

Недавно жильцам микрорайона Боровуха-З Полоцка пришлось обратиться за помощью — в соседствующих с местной котельной дворах выпал черный снег. Переживания были оправданны — соцсети облетели снимки: детская площадка в саже, даже снеговик в темных тонах… Наш корреспондент выяснила, как справляются с ситуацией коммунальщики и почему экологи массово возьмут котлы на щепе под особый контроль.

Проверка «минусами»

Уже на подъезде к Боровухе-3 замечаешь, что бывший военный городок со всех сторон обрамлен лесом. Стоит выйти из подъезда — и ты словно на курорте. Но на улице Вологина мой восторг сейчас вряд ли поддержат. Люди вынуждены жить с плотно закрытыми окнами, не могут сушить белье на балконах, да и вообще опасаются дышать полной грудью. Причина в работе местной кочегарки, точнее, двух ее котлах от «Белкотломаш», которые не справляются в сильные морозы с повышенной нагрузкой. Евгений Полубинский, начальник предприятия котельных и тепловых сетей КУП «ЖКХ» Полоцка, уточняет:

— Это оборудование завязано на местных видах топлива — щепе, которую поставляет нам Полоцкий лесхоз. За сутки котлы съедают до 100 кубометров альтернативного топлива. Этого хватает, чтобы в микрорайоне, где более 20 домов, детский сад и школа, было тепло. 

Евгений Константинович знакомит с предысторией черного снега. Оказывается, новые котлы на два и три мегаватта поставили в котельной «Боровуха-3» во время ее реконструкции в 2019 году. К слову, именно в Полоцке впервые их дополнили специальной газоочистной установкой. Пусконаладочные работы провел генподрядчик — ОАО «Теплоэнергетик, г. Витебск». Гарантия на оборудование пять лет, рассказывает Евгений Полубинский:

— К генподрядчику обратились сразу же, как наметилась проблема. По срокам это было еще до того, как мы попали в интернет. В известность были поставлены и «Белкотломаш», и экологическая служба. Надеемся, все вместе придем к верному решению. Картина складывается такая: в котлах недожог топлива, и частично эта недожженная черная взвесь летит прямо в трубу, минуя фильтр — газоочистную установку, и оседает на землю, карнизы и подоконники многоэтажек. 


Проблем с этим оборудованием раньше не было, продолжает начальник котельных:

— Прошлогодняя зима была мягкой. Выходит, проверку нынешними морозами котлы не прошли, не вытягивают низких температур. Минус 15—20 — и автоматика начинает сбиваться. Провели независимую экспертизу и установили, что котлы работают на 40—45 процентов от своей производительности. Есть повод задуматься.

Ситуация неприятная и непростая. Специалисты, которые монтировали котлы, все еще выясняют причину сбоев. Проводят контрольные замеры, диагностируют пульт управления, пытаются выстроить правильное соотношение воздуха к подаче топлива… Коммунальщики тоже не остались в стороне — отправили щепу на лабораторный анализ в Минск, чтобы получить заключение о соответствии используемого ими природного топлива необходимым техусловиям. 

Пока налаживают работу котлов на щепе, в экстренном режиме «Боровуху-3» перевели на газ. Для экономики предприятия это незапланированные чувствительные расходы. Для микрорайона — возможность не мерзнуть в холода. Люди в любом случае в приоритете. 

Евгений Бобык, главный инженер предприятия котельных и тепловых сетей.

Верхушка айсберга

Черный снег во дворах улицы Вологина — лишь верхушка айсберга, говорит начальник Новополоцкой городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Куксенок:

— По нашей заявке Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля отобрала пробы воздуха на источнике выбросов. По оценке экспертов, содержание оксида углерода (угарного газа) в десять раз превышало норму, а диоксида азота — в полтора раза. Общий ущерб окружающей среде составил около 17 тысяч рублей. Предприятие его уже компенсировало и сейчас делает все возможное, чтобы подобное не повторилось. 

Экологи одними из первых побывали в Боровухе-3, выслушав от людей самые разные версии случившегося. Кто-то убежден, что щепу, чтобы лучше горела, специально поливают чем-то химическим, едким — конечно же, это не так. Кто-то предлагал отодвинуть альтернативные источники топлива на задний план в пользу газа. На самом деле, рассуждает со знанием вопроса Владимир Куксенок, топить щепой и выгодно, и экологично:

— Возобновляемые источники энергии набирают все большую популярность. И отходы лесопиления — один из самых доступных местных вариантов, который нельзя сбрасывать со счетов. 

Жители микрорайона в основном это понимают, как и то, что технические сбои возможны в любой работе. Главное, вовремя их устранить, тем более когда от этого зависят здоровье, комфорт населения. Даже после того как оборудование в Боровухе-3 будет заново настроено, котельная в этом году останется на контроле, уточняет специалист. И в целом экологи Витебской области будут наблюдать за работой всех котельных, работающих на щепе.

naumova@sb.by 

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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