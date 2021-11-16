Чергинец рассказал, пассажиров из каких стран сегодня доставит в Минск «Белавиа»

Соответствующее сообщение генеральный директор авиакомпании «Белавиа» написал на своей странице в Facebook в ответ на многочисленные заявления еврочиновников о том, что белорусский перевозчик доставляет своими рейсами беженцев в Минск:



– В связи со вчерашними заявлениями некоторых иностранных высокопоставленных чиновников еще раз повторяю, что «Белавиа» не перевозит беженцев в Республику Беларусь.



Игорь Чергинец привел статистику по пассажирам, которые сегодня уже прибыли или собираются прибыть в белорусскую столицу рейсами «Белавиа». При этом он сделал оговорку, что в указанное им число не входят граждане нашей страны и Российской Федерации:



– Сегодня прибыли или собираются прибыть граждане следующих стран: Азербайджана – 37, Грузии – 34, Бразилии – 12, Узбекистана – 7, Украины – 6, Казахстана, Армении – 5, Турции, Испании, Чехии – 4, Ирана, Ливана – 3, Италии, Великобритании, США, Молдовы, Швейцарии – 2, Бангладеш, Северной Македонии, Австралии, Хорватии, Израиля, Туркменистана, Польши, Франции, Португалии, Чили, Нидерландов.