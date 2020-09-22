Вторая волна пандемии коронавируса и рост новых случаев заражения заставила ЕС применять новые ограничения для борьбы с инфекцией. Однако попытки властей обуздать эпидемию практически не находят поддержки у европейского населения, сообщает телеканал ОНТ.
В то же время, как отмечает источник, в нашей стране меры по предотвращению распространения COVID-19 сбалансированы. Здоровье жителей является первостепенным по значимости, однако важной признается и потребность не останавливать экономику.
Видео: ОНТ
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Чем отличаются меры по борьбе с COVID-19 в Беларуси и Европе
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ