Чем отличаются меры по борьбе с COVID-19 в Беларуси и Европе

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В то же время, как отмечает источник, в нашей стране меры по предотвращению распространения COVID-19 сбалансированы. Здоровье жителей является первостепенным по значимости, однако важной признается и потребность не останавливать экономику.Видео: ОНТ