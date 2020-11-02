Чехия лидирует в Европе по уровню смертности от коронавируса за неделю

Чехия по числу инфицированных с начала пандемии на 100 000 жителей занимает восьмое место в мире, в то время как в начале прошлой недели она находилась на 19-й позиции. Среди стран ЕС Чехию обогнала только Бельгия.С начала пандемии в Чехии было инфицировано 335 102 человека, погибло 3251. Уровень смертности в Чешской Республике с начала пандемии составляет 30 на 100 тыс. жителей. В начале прошлой недели страна занимала 41-е место в мире. В рамках Евросоюза в указанный период ЧР находилась на девятом месте, в начале минувшей недели – на одиннадцатом. Напряженная ситуация также сложилась в Бельгии, Испании и Италии.Фото: "Радио Прага"