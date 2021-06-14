Чехи победили шотландцев в матче футбольного Евро

Шотландцы, для которых этот Евро является первым крупным топ-турниром после чемпионата мира 1998 года, конечно, очень хотели порадовать своих болельщиков и особо ни в чем не уступили, а в таких ключевых статистических компонентах, как владение мячом (57% на 43%) и удары (19:10), даже превзошли сборную Чехии. Но все-таки были вынуждены капитулировать.Героем матча стал форвард немецкого «Байера» Патрик Шик, который оформил голевой дубль. На 42-й минуте он отличился ударом головой, а на 52-й наказал голкипера шотландцев Дэвида Маршалла за то, что тот вышел далеко из ворот, классным дальним ударом.В еще одном матче первого тура в этой группе англичане обыграли хорватов со счетом 1:0.Таким образом, чехи и англичане имеют по три очка, а хорваты и шотландцы пока с нулем.Сегодня еще состоятся два матча в квартете «E». Поляки встретятся со словаками (начало в 19:00), а испанцы – со шведами (22:00).По итогам предварительной стадии сборные, которые финишируют в своих квартетах первыми и вторыми, а также четыре лучшие команды из числа тех, что станут третьими, пробьются в 1/8 финала – и далее пойдет игра на выбывание по олимпийской системе. Чемпионат Европы по футболу проходит в 11 городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье. Финал турнира запланирован на 11 июля.