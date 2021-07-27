Французский модный Дом Celine выпустил капсулу, посвященную китайскому Дню всех влюбленных. Как она выглядит – читайте и смотрите в нашем материале.
В линейку вошло немного предметов одежды, зато каких! Топы-бра в полоску, худи с надписями, а также разные модели сумок и белые кроссовки с красными деталями. В целом вся капсула выдержана в красно-белой цветовой гамме.
Не забыли дизайнеры и про украшения. Серьги и колье из золотистого металла предстали в виде соединенных сердец и логотипа французского бренда.
Тематическая коллекция уже доступна на официальном сайте бренда.
Фото: celine.com
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Celine показал капсульную коллекцию ко Дню всех влюбленных в Китае
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