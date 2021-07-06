C ЦТ по географии за мобильный телефон удален один абитуриент

На вступительные испытания по географии зарегистрировались по меньшей мере 1 тыс. человек.–уточнилВ РИКЗ отметили, что в аудиторию запрещено приносить телефоны и иные средства связи, устройства, способные передавать, принимать и хранить информацию. Во время вступительного испытания нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, вносить недостоверные данные в области регистрации бланка ответов, просить других присутствующих в аудитории о помощи для прохождения тестирования. Абитуриент может быть удален из аудитории также за шпаргалки. При таком исходе пройти ЦТ по предмету он сможет только в следующем году.