Один абитуриент удален с централизованного тестирования по географии за мобильный телефон. Об этом сообщает БЕЛТА.
На вступительные испытания по географии зарегистрировались по меньшей мере 1 тыс. человек.
– Не явились 143 человека. Удален один абитуриент за мобильный телефон. Не прошедших по медпоказаниям нет, –уточнил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
В РИКЗ отметили, что в аудиторию запрещено приносить телефоны и иные средства связи, устройства, способные передавать, принимать и хранить информацию. Во время вступительного испытания нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, вносить недостоверные данные в области регистрации бланка ответов, просить других присутствующих в аудитории о помощи для прохождения тестирования. Абитуриент может быть удален из аудитории также за шпаргалки. При таком исходе пройти ЦТ по предмету он сможет только в следующем году.
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C ЦТ по географии за мобильный телефон удален один абитуриент
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