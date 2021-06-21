На участке Гродно – Барановичи с 30 июня на некоторое время изменят график движения пассажирских поездов. Такая информация размещена на сайте Белорусской железной дороги.
На указанном участке по измененным расписанию и маршруту 30 июня будет курсировать поезд № 631/631 Гомель – Гродно, а также поезд № 680 Гродно – Витебск. Отправляться он будет из Гродно 30 июня; 6, 8, 12–15, 19–22, 26–29 июля; 2–5, 9–12 августа.
Вместе с тем 30 июня по новому графику и маршруту на участке Гродно – Барановичи будут следовать и ряд других поездов региональных линий экономкласса, а отдельные поезда региональных линий экономкласса в названную дату будут отменены.
БЖД обращает внимание на данную информацию и просит пассажиров отнестись с пониманием к измененному расписанию. Более подробно узнать о графике и маршруте курсирования поездов можно на официальном сайте БЖД www.rw.by, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по номеру контакт-центра 105.
Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.
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C 30 июня временно изменится график движения поездов на участке Гродно – Барановичи
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