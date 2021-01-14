Белорусская железная дорога в период новогодних и рождественских праздников перевезла более 392 тысяч пассажиров, сообщает пресс-центр БЖД.
Перевозки осуществлялись поездами региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий. Больше других спросом пользовались маршруты Минск – Гомель, Минск – Брест и Минск – Витебск.
На праздничный период было введено более 100 дополнительных поездов.
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БЖД в дни новогодних и рождественских праздников перевезла более 390 тысяч пассажиров
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Фото: Любовь СОЛОВЬЕВА