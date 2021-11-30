БЖД подала напряжение на контактную сеть на участке Светлогорск – Калинковичи

В рамках инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин – Калинковичи – Барбаров было подано напряжение на контактную сеть участка Светлогорск-на-Березине – Калинковичи, информирует пресс-центр БЖД.
Электроснабжение этого участка осуществляет новая тяговая подстанция, построенная рядом со станцией Жердь. Ранее в соответствии с программой взаимодействия филиала "Речицкие электрические сети" РУП "Гомельэнерго" и Гомельской дистанции электроснабжения БЖД было подано напряжение 110 кВ на две линии протяженностью 15 км, которые были возведены специально для электроснабжения этой тяговой подстанции.
Сейчас продолжаются пусконаладочные работы. Следующим этапом станет пробный пропуск электроподвижного состава по участку Светлогорск-на-Березине – Калинковичи.
– Реализация этого проекта ориентирована на расширение полигона электрификации Белорусской железной дороги и повышение эффективности грузовых и пассажирских перевозок, – пояснили в пресс-центре.
В БЖД напомнили, что в 2016 году началось регулярное движение поездов на электровозной тяге между Минском и Гомелем. С 2015-го по 2017-й был электрифицирован участок Молодечно – Гудогай – госграница. В июне прошлого года началось регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск.
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