БЖД отменит некоторые поезда с 17 по 26 августа из-за ремонта ж/д мостов

Белорусская железная дорога отменит некоторые поезда в связи с проведением плановых ремонтов железнодорожных мостов. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД.
Так, на участке Минск – Молодечно на 773-м км перегона Беларусь – Крыжовка с 22:30 17 августа по 4:30 19 августа и на 808-м км перегона Олехновичи – Уша с 22:50 25 августа по 23:20 26 августа отменяются некоторые пассажирские поезда, курсирующие по маршруту Минск – Гродно – Минск. В частности, поезда № 687/688, № 729/730 отправлением из Минска и Гродно 18 и 26 августа, № 731/732 отправлением из Минска и Гродно 18, 25 и 26 августа.
Отменяются также поезда, курсирующие по маршруту Полоцк – Минск – Полоцк, № 869/870, № 871/872 отправлением из Полоцка и Минска 18 и 26 августа.
В связи с этим отдельные поезда будут следовать измененным расписанием и маршрутом, в том числе через Барановичи и Лиду.
Поезд № 623/624, курсирующий по маршруту Витебск/Коммунары – Гродно – Витебск/Коммунары, отправлением из Витебска и Коммунар 17 и 25 августа, из Гродно 18 и 26 августа будет следовать измененным маршрутом через станцию Барановичи-Полесские.
Для проезда пассажиров в сообщении Минск – Гродно – Минск 18 и 26 августа дополнительно назначен поезд № 630/629 Гродно – Минск –Гродно отправлением из Гродно в 06:37 и прибытием в Минск 12:20 и отправлением из Минска в 17:41 и прибытием в Гродно в 23:37.
Поезд № 30/29 Калининград – Москва – Калининград (отправлением из Калининграда в 10:20, а из Москвы в 14:15) 25 августа будет следовать измененным расписанием и маршрутом через станции Молодечно, Полоцк, Витебск, Орша-Центральная.
Из-за ремонта железнодорожных мостов 18, 25 и 26 августа поездам региональных линий экономкласса на участках Минск – Молодечно – Гудогай и поездам городских линий на участке Минск –Беларусь будет изменено расписание и маршрут следования, отдельные поезда будут отменены из обращения. Перевозка пассажиров на участках Беларусь – Ратомка и Олехновичи – Уша предусматривается автомобильным транспортом.
Более подробную информацию о расписании движения поездов, а также маршруте их следования можно узнать на официальном сайте БЖД www.rw.by и по телефону контакт-центра 105.