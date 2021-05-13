БЖД: меняется схема движения поездов Гомель – Минск

Это обусловлено плановыми ремонтными работами; они продлятся до 4 июня 2021 года.Так, изменится расписание поездов на следующих направлениях: Гомель – Минск, Гомель – Витебск, Гомель – Могилев, Гомель – Брест и Гомель – Калинковичи.Также сообщается, что ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса переведены в категорию поездов межрегиональных линий экономкласса, а некоторые из них и вовсе отменены.Во время проведения ремонтных работ часть поездов межрегиональных и региональных линий экономкласса будет двигаться по измененным или сокращенным маршрутам.Подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении БЖД, а также по телефону 105.