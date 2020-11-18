Бюджет Минска пересмотрен: дополнительные средства пойдут на здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт

Часть средств годового бюджета Минска перераспределена, чтобы выделить дополнительные средства на сферу здравоохранения, ЖКХ, обеспечение работы транспорта и некоторые другие цели. Такие изменения в бюджет внесены сегодня на внеочередной сессии горсовета депутатов, пишет БЕЛТА.
Как сообщил заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома Сергей Бурачевский, на сегодняшний день в бюджет города поступило BYN 4,6 млрд – около 87% доходов, запланированных на год. При этом 47% всех поступлений составил подоходный налог. Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями, сформировали 30% поступлений, налоги на собственность – 7%, столько же – неналоговые доходы.
"Темп роста поступлений в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 104,1%, или BYN 181,8 млн в абсолютном значении. В пределах поступивших доходов расходы бюджета профинансированы в сумме BYN 4,5 млрд, что составляет 79% годового плана", – рассказал Сергей Бурачевский.
Для выравнивания возможностей регионов из городского бюджета в республиканский перечислено BYN 568,8 млн.
"Своевременно и в полном объеме выполняются социальные обязательства города. Расходы социально-культурной сферы без учета капитального строительства профинансированы в сумме BYN 2,3 млрд – 83% годового плана. Около 90% указанных расходов – первоочередные. На финансирование расходов ЖКХ направлено BYN 557 млн, или 78% годовых назначений", – привел цифры Сергей Бурачевский. На финансирование транспорта направлено BYN 352 млн (из них субсидии на перевозки городским и пригородным пассажирским транспортом – BYN 242 млн).
Инвестиционная программа профинансирована в объеме BYN 625 млн – 88% уточненного годового плана.
Депутаты проголосовали за перераспределение средств бюджета в пределах уточненного годового объема расходов. За счет этого дополнительно направляются BYN 52 млн на отрасль здравоохранения. В том числе почти BYN 39 млн – на зарплату, включая взносы в ФСЗН, а именно на выплату надбавок за работу в условиях, связанных с COVID-19; BYN 13,1 млн – на оплату медикаментов и лекарств, приобретение средств индивидуальной защиты работникам при контакте с ковидными пациентами, дезсредств, изделий медназначения для диагностики инфекционных заболеваний.
Еще BYN 1250 тыс. направлено на капитальный ремонт учреждений образования, для завершения расчетов за разработанную проектно-сметную документацию и выполненные строительно-монтажные работы. На субсидии для обеспечения текущей деятельности коммунального пассажирского транспорта направлено BYN 22,1 млн, BYN 5,5 млн – на оплату работ по капремонту и замене лифтового оборудования в жилфонде; BYN 1,4 млн – для приобретения защитных средств и выполнения дезинфекции на объектах жилфонда города.
"За счет перераспределения средств инвестиционной программы города окончательно восстанавливается резервный фонд горисполкома в сумме BYN 4 млн (из BYN 9,5 млн, ранее выделенных на строительство объектов инвестпрограммы). С учетом вносимых изменений объем бюджета города на 2020 год составит по доходам BYN 5287,1 млн, по расходам – BYN 5690,9 млн с дефицитом в размере 403,8 млн", – заключил Сергей Бурачевский.
Фото: БЕЛТА
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Бюджет Минска пересмотрен: дополнительные средства пойдут на здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт
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