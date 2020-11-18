Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Бюджет Минска пересмотрен: дополнительные средства пойдут на здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт

Бюджет Минска пересмотрен: дополнительные средства пойдут на здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт

Часть средств годового бюджета Минска перераспределена, чтобы выделить дополнительные средства на сферу здравоохранения, ЖКХ, обеспечение работы транспорта и некоторые другие цели. Такие изменения в бюджет внесены сегодня на внеочередной сессии горсовета депутатов, пишет БЕЛТА.




Как сообщил заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома Сергей Бурачевский, на сегодняшний день в бюджет города поступило BYN 4,6 млрд – около 87% доходов, запланированных на год. При этом 47% всех поступлений составил подоходный налог. Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями, сформировали 30% поступлений, налоги на собственность – 7%, столько же – неналоговые доходы.

"Темп роста поступлений в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 104,1%, или BYN 181,8 млн в абсолютном значении. В пределах поступивших доходов расходы бюджета профинансированы в сумме BYN 4,5 млрд, что составляет 79% годового плана" рассказал Сергей Бурачевский.

Для выравнивания возможностей регионов из городского бюджета в республиканский перечислено BYN 568,8 млн.

"Своевременно и в полном объеме выполняются социальные обязательства города. Расходы социально-культурной сферы без учета капитального строительства профинансированы в сумме BYN 2,3 млрд – 83% годового плана. Около 90% указанных расходов – первоочередные. На финансирование расходов ЖКХ направлено BYN 557 млн, или 78% годовых назначений", – привел цифры Сергей Бурачевский. На финансирование транспорта направлено BYN 352 млн (из них субсидии на перевозки городским и пригородным пассажирским транспортом – BYN 242 млн).


Инвестиционная программа профинансирована в объеме BYN 625 млн – 88% уточненного годового плана.

Депутаты проголосовали за перераспределение средств бюджета в пределах уточненного годового объема расходов. За счет этого дополнительно направляются BYN 52 млн на отрасль здравоохранения. В том числе почти BYN 39 млн – на зарплату, включая взносы в ФСЗН, а именно на выплату надбавок за работу в условиях, связанных с COVID-19; BYN 13,1 млн – на оплату медикаментов и лекарств, приобретение средств индивидуальной защиты работникам при контакте с ковидными пациентами, дезсредств, изделий медназначения для диагностики инфекционных заболеваний.

Еще BYN 1250 тыс. направлено на капитальный ремонт учреждений образования, для завершения расчетов за разработанную проектно-сметную документацию и выполненные строительно-монтажные работы. На субсидии для обеспечения текущей деятельности коммунального пассажирского транспорта направлено BYN 22,1 млн, BYN 5,5 млн – на оплату работ по капремонту и замене лифтового оборудования в жилфонде; BYN 1,4 млн – для приобретения защитных средств и выполнения дезинфекции на объектах жилфонда города.

"За счет перераспределения средств инвестиционной программы города окончательно восстанавливается резервный фонд горисполкома в сумме BYN 4 млн (из BYN 9,5 млн, ранее выделенных на строительство объектов инвестпрограммы). С учетом вносимых изменений объем бюджета города на 2020 год составит по доходам BYN 5287,1 млн, по расходам – BYN 5690,9 млн с дефицитом в размере 403,8 млн", – заключил Сергей Бурачевский.








Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
МВД отмечает всплеск посягательств на ж/д объекты
Формула-1. Гран-при Турции. Льюис Хэмилтон – победа и титул
В Борисове сиделка украла у пенсионерки деньги и золото
Национальный парк "Припятский" готовит новогоднюю программу
Белорусский профсоюз работников здравоохранения в марте – ноябре оказал спонсорскую помощь более чем на 465 тысяч рублей
В американском штате Джорджия обнаружили тысячи не учтенных на выборах бюллетеней. Трамп уверен: голоса в них – за него
В инвестпрограмму Минска на 2020 год внесены изменения
Город Круглое сняли с высоты птичьего полета
В Беловежской пуще в следующем году фотоловушки установят вдоль лесных дорог
В Буда-Кошелевском районе бригадир и ветврач сельхозпредприятия получили серьезные сроки за хищение скота
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Шабаш отменяется
Бюджет Минска пересмотрен: дополнительные средства пойдут на здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт
С 1 января 2021 года базовая ставка составит 195 рублей
Первый элитный послевоенный автомобиль СССР решили продать за 342 тысячи долларов
В Минске женщина-водитель выехала на перекресток на красный сигнал светофора и спровоцировала ДТП
Авраменко: к проектированию объектов дорожной отрасли нужны новые подходы
В Мозыре у наркодилера нашли не только психотропы, но и оружие
Стало известно, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом
Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект "О саморегулируемых организациях"
Анатолий Лис провел сегодня дистанционный прием граждан
Повестка дня НКС Совета Республики: развитие кластерной стратегии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ошеломленные телеграмами
Беларусь и Египет договорились развивать сотрудничество в сферах торговли и туризма
В СНГ 2022 год планируется объявить Годом народного творчества и культурного наследия, 2023 год – Годом русского языка как языка межнационального общения
Наше здоровье – в наших руках: Караник о масках, социальной дистанции и второй волне коронавируса
Борисов станет столицей международной выставки ART EXPO государств – участников СНГ в 2021 году
Названы самые дорогие для жизни города в 2020 году
Масочный режим введен во всех районах Гродненской области
Назван способ, как стать невидимым для всех в WhatsApp
Посол Беларуси вручил копии верительных грамот главе МИД Венесуэлы
Более 800 волонтеров Красного Креста за время эпидемии обслужили 44 тысячи уязвимых людей
Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 ноября прямые телефонные линии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Поехавшие кукушкой
В Европе создадут библиотеку запахов прошлых веков
Как выбрать корм для кошки – отвечает ветеринар
Известная телеведущая Наталья Бордиловская болеет коронавирусом и ведет об этом откровенный онлайн-дневник
Умерла звезда фильма «Альпийская баллада»
"Беларуская самаахова" как помощь гитлеровцам в борьбе с партизанами
Япония отправит на орбиту спутник для уборки космического мусора
В Национальном аэропорту Минск начали обрабатывать самолеты против обледенения
Педиатр предупредила об опасности масок для детей
На улицах Бреста установят более 25 новогодних елок
В Светлогорском районе перезахоронили красноармейцев и мирных граждан, погибших во время ВОВ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Теперь мы обвиняем
Зась: пандемия снизила уровень международного сотрудничества в сфере безопасности
В Гродно состоялся финал турнира вузов региона по интеллектуальной молодежной игре ScienceQuiz
Будущий хирург из Гродно Артем Оганесян с самого начала эпидемии включился в борьбу с ней
Авторы
СКАНИРУЙТЕ