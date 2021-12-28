Брестоблисполком: 70 процентов бюджета области в следующем году пойдет на социальные расходы

Бюджет Брестской области в следующем году сохранит социальную направленность: 2,5 миллиарда рублей, или 70 процентов бюджета Брестской области в 2022 году, направят на социальные расходы. Цифры назвал заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий на совместном заседании Брестского облисполкома и Брестского областного Совета депутатов.

В социальной сфере запланировано 176 инвестиционных проектов, из них в образовании – 69, здравоохранении – 35, культуре – 18, физической культуре и спорте – 18, социальной поддержке граждан – 7 проектов.

В частности, в следующем году планируется строительство кардиоцентра при Брестской областной больнице, трех многофункциональных спортивных центров в Ганцевичах, Дрогичине и Ляховичах. Продолжится реставрация дворцово-паркового ансамбля в Коссово, дворцового комплекса в Ружанах, усадебно-паркового ансамбля в Закозели Дрогичинского района.



