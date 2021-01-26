Быть полезным своей стране и обществу. Слово делегату VI Всебелорусского народного собрания Алексею Соколу

За делом — результатАлексей Николаевич поднимался по карьерной лестнице с самого низа, поэтому изучил торговлю досконально и на разных уровнях. Вся его трудовая деятельность связана с Центральным универсальным магазином в Минске. В 1992 году в ЦУМ он пришел комплектовщиком, затем трудился продавцом, товароведом, заместителем начальника, а позже начальником отдела организации торговли, заместителем гендиректора, первым заместителем генерального директора. В это же время он депутат Минского городского Совета 27-го созыва. Затем его избрали депутатом Палаты представителей шестого созыва, был заместителем председателя Постоянной комиссии по экономической политике. А в прошлом году Алексей Сокол вернулся в ЦУМ уже в статусе генерального директора. Сегодня в его подчинении около 1000 работников. И каждого специалиста здесь ценят. Коллектив сложившийся, профессиональный. А жизненные принципы директора — «Один в поле не воин» и «За словом — дело, за делом — результат». Их же он придерживается и в политической жизни. Алексей Сокол уверен: нашему обществу нужно объяснять, что только вместе мы сила.
Работать на перспективуКак первый секретарь Компартии Беларуси Алексей Сокол определил перечень вопросов, которые хотел бы вынести и обсудить на предстоящем форуме.
— Если рассматривать развитие политической системы, то, наверное, пришло время пойти путем организации выборов в Парламент Беларуси по смешанной системе, — уточняет делегат. — Места должны распределяться как по партийным спискам, так и по мажоритарной системе голосования за кандидата.
Все это нужно для того, чтобы была возможность людям высказывать свои пожелания по развитию страны через политическое представительство, а не на улицах. Парламентская диалоговая площадка позволит проводить дебаты и решать судьбу страны цивилизованно.
По мнению делегата, сегодня нужно серьезно работать с молодежью, особенно в части патриотического воспитания.
— В нашей стране каждый может получить диплом о среднем или высшем образовании. И нужно сделать так, чтобы молодые люди после обучения оставались в стране и своем регионе. Нужно быть полезным обществу в своем государстве, — уверен Алексей Сокол.
В прошлом году Алексей Сокол вернулся в ЦУМ в статусе генерального директора.
Большое внимание следует уделить усилению роли государственной символики, а также закрепить административную ответственность за использование символики коллаборационистов и фашистов. Компартия Беларуси активно выступает против фальсификации и искажения нашей истории.
Если говорить об экономической составляющей, то Алексей Сокол рассуждает как дипломированный специалист. Образование, как говорится, позволяет: в копилке знаний делегата дипломы машиностроительного техникума, БГЭУ по специальности «экономика и управление производством», Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «государственное и местное управление». Для себя делегат определил: сегодня необходимо вдумчиво подходить к экономическим вопросам. Нам нужно продолжить выстраивание взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, поскольку мы находимся в едином экономическом пространстве, огромный потенциал сконцентрирован в стремительно растущем рынкеКитайской Народной Республики.
Задачи форума должны быть точными и детально продуманными. Потому что чем точнее сформулирована цель, тем проще ее достигнуть.
— Участие во Всебелорусском народном собрании для меня большая честь и ответственность. Я был делегатом пятого собрания. И лично убедился: все задачи по социально-экономическому развитию страны, принятые на форуме пять лет назад, были выполнены, — уточняет Алексей Сокол.
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