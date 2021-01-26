Быть полезным своей стране и обществу. Слово делегату VI Всебелорусского народного собрания Алексею Соколу

За делом — результат

Работать на перспективу

В прошлом году Алексей Сокол вернулся в ЦУМ в статусе генерального директора.

Алексей Николаевич поднимался по карьерной лестнице с самого низа, поэтому изучил торговлю досконально и на разных уровнях. Вся его трудовая деятельность связана с Центральным универсальным магазином в Минске. В 1992 году в ЦУМ он пришел комплектовщиком, затем трудился продавцом, товароведом, заместителем начальника, а позже начальником отдела организации торговли, заместителем гендиректора, первым заместителем генерального директора. В это же время он депутат Минского городского Совета 27-го созыва. Затем его избрали депутатом Палаты представителей шестого созыва, был заместителем председателя Постоянной комиссии по экономической политике. А в прошлом году Алексей Сокол вернулся в ЦУМ уже в статусе генерального директора. Сегодня в его подчинении около 1000 работников. И каждого специалиста здесь ценят. Коллектив сложившийся, профессиональный. А жизненные принципы директора — «Один в поле не воин» и «За словом — дело, за делом — результат». Их же он придерживается и в политической жизни. Алексей Сокол уверен: нашему обществу нужно объяснять, что только вместе мы сила.Как первый секретарь Компартии Беларуси Алексей Сокол определил перечень вопросов, которые хотел бы вынести и обсудить на предстоящем форуме.— уточняет делегат.Все это нужно для того, чтобы была возможность людям высказывать свои пожелания по развитию страны через политическое представительство, а не на улицах. Парламентская диалоговая площадка позволит проводить дебаты и решать судьбу страны цивилизованно.По мнению делегата, сегодня нужно серьезно работать с молодежью, особенно в части патриотического воспитания.уверен Алексей Сокол.Большое внимание следует уделить усилению роли государственной символики, а также закрепить административную ответственность за использование символики коллаборационистов и фашистов. Компартия Беларуси активно выступает против фальсификации и искажения нашей истории.Если говорить об экономической составляющей, то Алексей Сокол рассуждает как дипломированный специалист. Образование, как говорится, позволяет: в копилке знаний делегата дипломы машиностроительного техникума, БГЭУ по специальности «экономика и управление производством», Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «государственное и местное управление». Для себя делегат определил: сегодня необходимо вдумчиво подходить к экономическим вопросам. Нам нужно продолжить выстраивание взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, поскольку мы находимся в едином экономическом пространстве, огромный потенциал сконцентрирован в стремительно растущем рынкеКитайской Народной Республики.Задачи форума должны быть точными и детально продуманными. Потому что чем точнее сформулирована цель, тем проще ее достигнуть.— уточняет Алексей Сокол.