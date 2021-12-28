Бузова впервые прокомментировала конфликт с Соседовым на шоу «X-Factor в Беларуси»

, – поделилась артистка.Ольга Бузова подчеркнула, что ей неприятны такие комментарии и она расстраивается:Певица отметила, что за полгода нахождения на шоу в нашей стране не позволила себе кого-либо обидеть словом или действием.Гостья программы также прокомментировала слухи о том, что их конфликт с Сергеем Соседовым на «X-Factor в Беларуси» был ради хайпа: