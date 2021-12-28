Бузова впервые прокомментировала конфликт с Соседовым на шоу «X-Factor в Беларуси»

В эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» известная российская певица Ольга Бузова впервые прокомментировала конфликт со своим коллегой по шоу «X-Factor в Беларуси» музыкальным критиком Сергеем Соседовым.
– Поначалу я была уверена, что это его со мной игра в кадре, но потом поняла, что эта ненависть, злость и агрессия в мою сторону существуют в реале. Он на всю страну в прямом эфире сказал мне: «Вы в своем уме?» Это прямое оскорбление, на которое я не делаю акцента, чтобы не создавать скандал. Последние прямые эфиры я только отбивалась от его наездов. Он, безусловно, очень умный человек, его интересно слушать. Когда он на закрытом вечере за кадром в очередной раз меня оскорблял, говорил, что мои комментарии никому не интересны и я глупая, я пожелала ему счастья и здоровья. В ответ на негатив я поблагодарила за его критику и сказала: «Мне вас очень жаль, потому что до меня эта грязь не долетает», – поделилась артистка.
Ольга Бузова подчеркнула, что ей неприятны такие комментарии и она расстраивается:
– Возможно, мне не хватает опыта, ведь молодая и только учусь, но я не стесняюсь об этом говорить. Я впервые наставница, конечно, для меня это огромный опыт, испытание, школа жизни. Возможно, когда мы через пять лет снова встретимся на этих же стульях, я буду ему отвечать аргументированно и его же языком. Только не грязным, а филигранным. Я на самом деле считаю Сергея Васильевича очень умным и интересным мужчиной. Уеду и не оставлю ни капли злости.
Певица отметила, что за полгода нахождения на шоу в нашей стране не позволила себе кого-либо обидеть словом или действием.
Гостья программы также прокомментировала слухи о том, что их конфликт с Сергеем Соседовым на «X-Factor в Беларуси» был ради хайпа:
– Мы ни о чем с ним не договаривались. Это было своего рода реалити – настоящий X-Factor. Я не могу найти объяснение критике в свой адрес. До сих пор не могу понять, за что многие люди ко мне так относятся? Но я также знаю, что есть много людей, которые видят во мне другого человека.