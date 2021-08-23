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Бузова и Билан поцеловались на фестивале «Новая волна»

Звезды российской эстрады Ольга Бузова и Дима Билан поцеловались во время вечеринки на фестивале «Новая волна» в Сочи, пишет StarHit. До этого они дуэтом спели песню «Пьяная любовь» на творческом вечере певца.


На вечеринке после концерта пара активно танцевала, а во время выступления Юрия Шатунова поцеловалась. «Я, правда, еще зубы не успел пoчистить. Да мы с Олей к тoму же это делаем и без камер», – сказал Дима Билан.

Сама она, комментируя выбор песни для совместного исполнения с Биланом, отметила, что остановилась на композиции про любовь, так как именно она правит ее миром. «Состояние, когда ты любишь, оно ведь действительно немного пьяное», – сказала Ольга Бузова.

Фото: Instagram-аккаунт Димы Билана
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