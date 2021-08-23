Бузова и Билан поцеловались на фестивале «Новая волна»

На вечеринке после концерта пара активно танцевала, а во время выступления Юрия Шатунова поцеловалась., – сказал Дима Билан.Сама она, комментируя выбор песни для совместного исполнения с Биланом, отметила, что остановилась на композиции про любовь, так как именно она правит ее миром., – сказала Ольга Бузова.Фото: Instagram-аккаунт Димы Билана