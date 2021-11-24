БУТБ сможет блокировать недобросовестных покупателей годовых торгов древесиной

Решение о правомерности применения финансовых наказаний и о расторжении в одностороннем порядке договоров будет принимать Арбитражная комиссия БУТБ. По регламенту процесс может длиться до двух месяцев. Но в среднем рассмотрение дел занимает три недели. При этом биржа сможет блокировать нерадивых покупателей в течение месяца с момента расторжения договора. В БУТБ отмечают:
– За однократное нарушение в черный список не внесут. Временное отстранение от участия в торгах применяется только к злостным нарушителям, неоднократно уличенным в неисполнении обязательств по сделкам. Таким участникам могут закрыть доступ на торги на срок до 3 месяцев.
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