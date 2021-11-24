БУТБ сможет блокировать недобросовестных покупателей годовых торгов древесиной

Решение о правомерности применения финансовых наказаний и о расторжении в одностороннем порядке договоров будет принимать Арбитражная комиссия БУТБ. По регламенту процесс может длиться до двух месяцев. Но в среднем рассмотрение дел занимает три недели. При этом биржа сможет блокировать нерадивых покупателей в течение месяца с момента расторжения договора. В БУТБ отмечают: