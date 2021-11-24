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  2. БУТБ сможет блокировать недобросовестных покупателей годовых торгов древесиной

БУТБ сможет блокировать недобросовестных покупателей годовых торгов древесиной

На Белорусской универсальной товарной бирже сегодня стартуют годовые торги древесиной в заготовленном виде ресурса 2022 года. Пройдут они по новым правилам. В частности, торги будут делиться по потребительским секциям. Второе нововведение касается штрафов: при нарушении условий договора будет применяться денежное наказание в размере 10 процентов от невыполненных обязательств. Если этот случай послужил основанием для расторжения договора или одностороннего отказа от его исполнения, штраф составит 10 процентов от суммы уже биржевой сделки. При этом устанавливается максимум общего размера штрафов за неисполнение обязательств по договору – 10 процентов от суммы сделки. Санкции будут касаться как покупателей, так и продавцов. 


Решение о правомерности применения финансовых наказаний и о расторжении в одностороннем порядке договоров будет принимать Арбитражная комиссия БУТБ. По регламенту процесс может длиться до двух месяцев. Но в среднем рассмотрение дел занимает три недели. При этом биржа сможет блокировать нерадивых покупателей в течение месяца с момента расторжения договора. В БУТБ отмечают: 

– За однократное нарушение в черный список не внесут. Временное отстранение от участия в торгах применяется только к злостным нарушителям, неоднократно уличенным в неисполнении обязательств по сделкам. Таким участникам могут закрыть доступ на торги на срок до 3 месяцев. 

druk@sb.by

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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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