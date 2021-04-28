БУТБ планирует экспортировать пиломатериалы и сельхозпродукцию в южные регионы Китая

, – рассказали в БУТБ.На днях организационные вопросы поставок белорусских пиломатериалов и продукции агропромышленного комплекса в южные провинции Китая через биржевые торги обсудили на онлайн-семинаре с участием представителей более 60 китайских торговых и производственных предприятий. Мероприятие организовано Белорусской универсальной товарной биржей при поддержке Генерального консульства Беларуси в Гуанчжоу и комитета по содействию международной торговли Гуанчжоу.