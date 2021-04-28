На белорусскую биржевую площадку могут прийти крупные импортеры пилопродукции, рапсового масла и молокопродуктов из южных провинций Китая – Гуандун, Хайнань и Гуанси-Чжуанского. Это позволит китайским компаниям без посредников приобретать товары у наших производителей, сообщили в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.
– Пока основной объем экспорта белорусских товаров через биржевую площадку приходится на центральную часть Китая –и в первую очередь Шанхай. Именно туда в рамках специальных торговых сессий по новому Шелковому пути поставляют свою продукцию отечественные деревообработчики. За первый квартал сумма сделок уже достигла 7,5 миллиона долларов. Вместе с тем в последнее время к нам регулярно поступают запросы от компаний из южного Китая на покупку лесопродукции, сухого молока, сахара, рапсового масла. Поэтому сейчас проводится работа по формированию пула потенциальных покупателей из южных провинций КНР, в том числе при содействии аккредитованных в Китае биржевых брокеров, – рассказали в БУТБ.
На днях организационные вопросы поставок белорусских пиломатериалов и продукции агропромышленного комплекса в южные провинции Китая через биржевые торги обсудили на онлайн-семинаре с участием представителей более 60 китайских торговых и производственных предприятий. Мероприятие организовано Белорусской универсальной товарной биржей при поддержке Генерального консульства Беларуси в Гуанчжоу и комитета по содействию международной торговли Гуанчжоу.
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БУТБ планирует экспортировать пиломатериалы и сельхозпродукцию в южные регионы Китая
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