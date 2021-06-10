Белорусская универсальная товарная биржа и Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата намерены объединить усилия для развития взаимной торговли Беларуси, Санкт-Петербурга и Ленинградской области России, сообщили в пресс-службе БУТБ.
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата выразила готовность содействовать бирже в привлечении на торги петербургских компаний, в первую очередь из числа членов палаты.
– Беларусь – один из основных торгово-экономических партнеров Санкт-Петербурга. В 2020 году взаимный товарооборот вплотную приблизился к двум миллиардам долларов, и это несмотря на негативные последствия пандемии. Уверена, что в текущем году на фоне восстановления деловой активности удастся достичь еще более высоких результатов, в том числе благодаря росту биржевого сегмента. Поэтому мы готовы информировать членов палаты о возможностях, предлагаемых белорусской биржей, и рекомендовать эту площадку как эффективный способ выхода на рынок Беларуси, – отметила вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Екатерина Лебедева.
В пресс-службе БУТБ также рассказали о договоренности сторон организовывать совместные семинары, деловые форумы, презентации и иные информационно-практические мероприятия, призванные популяризировать биржевые инструменты и расширять их применение во взаимной торговле.
Встреча рабочей группы БУТБ и представителей деловых кругов Санкт-Петербурга прошла на площадке Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. В ней приняли участие руководители 30 компаний различных отраслей экономики, включая производство металлопроката и электротехнической продукции, машиностроение, оптовую торговлю сельхозпродукцией, поставки оборудования для железной дороги и предприятий АПК.
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БУТБ и Санкт-Петербургская ТПП договорились о сотрудничестве
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