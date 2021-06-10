БУТБ и Санкт-Петербургская ТПП договорились о сотрудничестве

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата выразила готовность содействовать бирже в привлечении на торги петербургских компаний, в первую очередь из числа членов палаты.отметилаВ пресс-службе БУТБ также рассказали о договоренности сторон организовывать совместные семинары, деловые форумы, презентации и иные информационно-практические мероприятия, призванные популяризировать биржевые инструменты и расширять их применение во взаимной торговле.Встреча рабочей группы БУТБ и представителей деловых кругов Санкт-Петербурга прошла на площадке Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. В ней приняли участие руководители 30 компаний различных отраслей экономики, включая производство металлопроката и электротехнической продукции, машиностроение, оптовую торговлю сельхозпродукцией, поставки оборудования для железной дороги и предприятий АПК.