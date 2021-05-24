Бутаков об оппозиционерах за границей: они не провозглашают никаких высоких целей

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В эфире сегодняшней программы вспомнили события 2020-го в нашей стране. Ведущий «Будней» Вадим Шепет поинтересовался, как ситуация развивалась в регионах. Дмитрий Бутаков ответил как житель Барановичей:Отдельную роль в волнениях летом-осенью 2020 года играли представители оппозиции, которые уехали за границу и пытались оттуда руководить происходящим в Беларуси. Вадим Шепет спросил у гостя «Будней», как он относится к таким людям.сказал музыкант.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.