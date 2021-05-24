Такой мыслью лидер музыкальной группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В эфире сегодняшней программы вспомнили события 2020-го в нашей стране. Ведущий «Будней» Вадим Шепет поинтересовался, как ситуация развивалась в регионах. Дмитрий Бутаков ответил как житель Барановичей:
– Около месяца люди выходили на улицы, а потом все прекратилось само собой. У хождений не было результата. Допустим, человек раз пришел, два, три, постоял – и что дальше? В таких случаях должна быть цель в конце, а у них, видимо, с этим не очень сложилось.
Отдельную роль в волнениях летом-осенью 2020 года играли представители оппозиции, которые уехали за границу и пытались оттуда руководить происходящим в Беларуси. Вадим Шепет спросил у гостя «Будней», как он относится к таким людям.
– Безусловно, они вызывают отрицательные чувства. [Оппозиционеры из-за рубежа] говорят: «Вы там поборитесь, получите штраф или сутки, а мы вами отсюда поруководим», – сказал музыкант. – У людей там есть бюджет какой-то, они его осваивают и никаких высоких целей не провозглашают. А некоторые белорусы в силу своей неосведомленности, внутренней неподготовленности [к критической оценке ситуации] попадаются на эту удочку.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Бутаков об оппозиционерах за границей: они не провозглашают никаких высоких целей
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