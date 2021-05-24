Бутаков: если ты певец – нужно петь, а не вести агитацию

Ведущий программы Вадим Шепет напомнил, что летом-осенью 2020 года в Беларуси многие музыканты политизировали свое творчество и стали открыто агитировать аудиторию поддерживать оппозицию. Дмитрий Бутаков это прокомментировал так:Гость «Будней» подытожил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.