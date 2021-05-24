Таким мнением лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Ведущий программы Вадим Шепет напомнил, что летом-осенью 2020 года в Беларуси многие музыканты политизировали свое творчество и стали открыто агитировать аудиторию поддерживать оппозицию. Дмитрий Бутаков это прокомментировал так:
– Если ты певец – надо петь песни, а не вести агитацию за кого-то. Потому что волей-неволей исполнитель является лидером мнений: люди за ним пойдут, от его слов в дальнейшем зависит многое. В частности, судьбы этих людей, им можно нанести вред…
Гость «Будней» подытожил:
– Мне кажется, всем надо заниматься своим делом: сапожник делает сапоги, а музыкант поет песни.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Бутаков: если ты певец – нужно петь, а не вести агитацию
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