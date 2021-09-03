Burberry запустил рекламную кампанию новой осенне-зимней коллекции

Британский бренд Burberry выпустил рекламный кампэйн новой коллекции осень–зима. Что в ней необычного – рассказываем в нашем материале.
В лукбуке представлены двойные снимки, одну половину сняли Мерт Алас и Маркус Пигготт, а другую –Крис Роудс.
Такой задумкой креативный директор бренда Рикардо Тиши пытался передать ощущение двойственности и показать новую линейку с разных точек зрения: свобода самовыражения и важность исследования творческих способностей.
За образы моделей отвечала стилист Кэти Ингланд.
Фото: burberry.com