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Burberry запустил рекламную кампанию новой осенне-зимней коллекции

Британский бренд Burberry выпустил рекламный кампэйн новой коллекции осень–зима. Что в ней необычного – рассказываем в нашем материале. 


В лукбуке представлены двойные снимки, одну половину сняли Мерт Алас и Маркус Пигготт, а другую –Крис Роудс.

Такой задумкой креативный директор бренда  Рикардо Тиши пытался передать ощущение двойственности и показать новую линейку с разных точек зрения: свобода самовыражения и важность исследования творческих способностей. 


За образы моделей отвечала стилист Кэти Ингланд. 









Фото: burberry.com
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