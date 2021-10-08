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  2. Будущий iPhone 14 избавят от раздражающей многих пользователей детали

Будущий iPhone 14 избавят от раздражающей многих пользователей детали

Следующее поколение смартфонов от компании Apple может быть лишено экранного выреза. Об этом, ссылаясь на поставщика компонентов для iPhone, пишет Mydrivers.


Компания Largan, которая занимается производством оптических линз для гаджетов, нашла техническое решение, как разместить компоненты системы распознавания лиц без массивной «челки». Именно FaceID является причиной того, что Apple продолжает применять экранный вырез в своих смартфонах.

По инсайдерской информации, в следующем году «челки» лишатся только две модели iPhone 14 – Pro и Pro Max. В более простых смартфонах вырез не исчезнет, но его планируют уменьшить.

Фото: pixabay.com
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