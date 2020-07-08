«Будет дополнено»: кто и зачем заплатил Элайдже Вуду за политическое высказывание

Накануне актер из «Властелина колец» записал видео на политическую тему, рассказали в эфире ОНТ.



Историю с высказыванием американского актера Элайджи Вуда в поддержку одного из потенциальных кандидатов в президенты Беларуси разобрали в рубрике телеканала ОНТ «Будет дополнено».



– Сначала все удивились. Потом обратили внимание на логотип Cameo. Это такая интернет-площадка, где можно заказать видеообращение звезды, – отметили в материале ОНТ.



Далее выяснилось, что поздравление актеров, певцов и спортсменов можно банально купить.



– Какие же расценки у интересующего нас Элайджи Вуда? 225 долларов. Не средиземноморских медянников, а обычных американских долларов. Причем четверть этой суммы нужно еще отдать площадке Сameo за посредничество. То есть на руки всего 160 с копейками, – добавили в рубрике «Будет дополнено».



Затем, по словам ведущего, выяснились еще более интересные подробности, мол, за это видео Элайджа взял 2000 у.е., так как текст политический.



– Но мы не о том говорим. Какая разница, кто и сколько заплатил Вуду? Вопрос: зачем доказывать, что это его политическая позиция, душевный порыв? Ну заплатили и заплатили. Честнее признать, что это купленная видеооткрытка, чем выдавать ее за гражданскую позицию, – подытожили в рубрике ОНТ.