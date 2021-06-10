БСЖ о призывах Европарламента расширить санкции против Беларуси: это девальвирует остатки авторитета ЕП в глазах белорусского профессионального журналистского сообщества

Проект резолюции Европарламента в части давления на свободу слова, СМИ и отдельных белорусских журналистов девальвирует остатки авторитета ЕП в глазах белорусского профессионального журналистского сообщества и нарушает не только базовые для любой цивилизованной страны нормы права, но и все обязательства, которые страны ЕС и их представители в ЕП взяли на себя. Это отмечается в Telegram-канале БСЖ.
Речь идет об угрозе ввести санкции против журналиста Марата Маркова (в проекте резолюции так и отмечено – «тележурналист»). Это прямое нарушение Европейской конвенции прав человека, решений и резолюций ОБСЕ и ПАСЕ по гуманитарному измерению и защите журналистов. Это также прямое нарушение двух прецедентных решений Генерального суда Евросоюза в Люксембурге по аналогичному кейсу, которые запрещают оказывать давление на журналиста за исполнение им профессиональных обязанностей, личную гражданскую и политическую позицию.
Также очевидно, что через проект резолюции ЕП эксплуатирует спорт в политических целях, а удар по миллионам болельщиков оправдывает штампами и клише. Лоббирование интересов польского государственного пропагандистского ресурса, который не имеет никакого авторитета в Беларуси и самой Польше, неоднократно уличался в производстве фейк-ньюс, – это моральный приговор для «иностранных агентов» в сфере медиа и их лоббистам.
Уверены, что Марат Марков, Белтелерадиокомпания и белорусское журналистское сообщество в целом смогут противостоять такому незаконному и абсурдному давлению.
К слову, репутацию европарламентариев, выступивших с таких экстремистских позиций, в Беларуси уже не спасти.
Фото: bsj.by
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