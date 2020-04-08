Брюс Уиллис и Деми Мур во время самоизоляции устроили семейную фотосессию

Голливудские звезды, экс-супруги Брюс Уиллис и Деми Мур, вынужденные соблюдать самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, устроили семейную фотосессию, сообщает Daily Mail.





65-летний Уиллси и 57-летняя Мур вместе с младшей дочерью Таллулой, ее другом, режиссером Дилоном Бассом и собакой устроили фотосессию в одинаковых пижамах в полоску.

Басс на своей странице также разместил фрагмент этой фотосессии.





Брюс и Деми были женаты с 1987 по 2000 год, в браке у них родились трое детей. После развода звезды сохранили добрые отношения.

Спасибо за три величайших подарка в моей жизни, написала Мур под фото, опубликованном в день рождения Уиллиса



Уиллис в 2005 году присутствовал на свадьбе Деми и Эштона Катчера. Мур в свою очередь была в прошлом году на церемонии обновления брачной клятвы Уиллиса и его нынешней жены Эммы Хеминг. Пара поженилась в 2009, у них две дочери.

Уиллис с нынешней женой Эммой Хеминг

Фото с сайта dailymail.co.uk/